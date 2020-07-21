Bakan Koca açıklamıştı! Vaka sayısının düşük olduğu kente akın başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az vaka görülen 5 ilden birinin Edirne olduğunu açıklamıştı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından yüzlerce vatandaş Edirne'ye akın etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 5 gündür ortalama günlük vaka sayısının en düşük olduğu 5 ilin Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne ve Bayburt olduğunu açıklamasının ardından, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde yaşayan yüzlerce vatandaş sabahın ilk saatlerinden itibaren Edirne’ye akın etti.
AYLAR SONRA ZİYARETÇİ AKINI
"Sultanlar Şehri Şehirler Sultanı" olarak anılan Edirne’de aylar sonra ziyaretçi hareketliliği yaşanırken, vatandaşlar Edirne gastronomisine özgü yemekleri yiyorlar ardından Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin kültürel alanlarıyla birlikte tarihi yerleri ziyaret ediyorlar. Bazı vatandaşlar tarihi Selimiye Camisi’nin gölgesinde oturdu, bazı vatandaşlar ise tarihi köprülerin etrafında bulunan kafeteryalarda oturarak günün keyfini çıkardı.
İSTANBUL'UN KALABALIĞINDAN KAÇTIK
Edirne’de korona virüs vakasının olmamasının cezp edici olduğunu söyleyen ve İstanbul’dan Edirne’ye ziyaret için geldiğini ifade eden Ahmet Karahalil, İstanbul’un nüfusunun kalabalık olduğunu ve kalabalıktan kaçtıklarını anlattı.