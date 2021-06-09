Bakan Koca müjdeyi verdi: Türk aşısı son aşamaya geldi
Kritik Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından YouTube kanalından açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle: Zor günler geride kalıyor. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3 önemli konuya dikkat çekmek istiyorum. İlki sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını olmasıdır. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun. Zaman kaybetmeden aşınızı olun. Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak.
Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Umarım artık Sağlık Bakanlığını daha az görecek sesimi daha az duyacaksınız.
Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Umarım artık Sağlık Bakanlığını daha az görecek sesimi daha az duyacaksınız.