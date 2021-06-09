Bakan Koca müjdeyi verdi: Türk aşısı son aşamaya geldi

3 önemli konuya dikkat çekmek istiyorum. İlki sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını olmasıdır. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun. Zaman kaybetmeden aşınızı olun. Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak.