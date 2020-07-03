Bakan Koca'nın özellikle uyardığı kentte kurallar unutuldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs günlük raporunu açıklarken Bursa'daki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca'nın uyardığı kentte maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına birçok kişinin uymadığı görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde vaka sayılarında Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış olduğunu söyledi.
Bursa'da birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Şehreküstü ve Fomara Meydanı'yla birlikte Heykel ve Atatürk Caddesi'nde sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uymadığı görüldü.