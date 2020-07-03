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  3. 03 Temmuz 2020 15:21

Bakan Koca'nın özellikle uyardığı kentte kurallar unutuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs günlük raporunu açıklarken Bursa'daki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca'nın uyardığı kentte maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına birçok kişinin uymadığı görüldü.  

Bakan Koca'nın özellikle uyardığı kentte kurallar unutuldu

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Bakan Koca'nın özellikle uyardığı kentte kurallar unutuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde vaka sayılarında Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış olduğunu söyledi.

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Bakan Koca'nın özellikle uyardığı kentte kurallar unutuldu

Bursa'da birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Şehreküstü ve Fomara Meydanı'yla birlikte Heykel ve Atatürk Caddesi'nde sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uymadığı görüldü. 

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Bakan Koca'nın özellikle uyardığı kentte kurallar unutuldu

Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte bazı vatandaşların maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi.

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