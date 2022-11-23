Bakan Kurum, ağır hasarlı bina sayısını açıkladı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı. Bakan Kurum, şimdiye kadar 8 ağır hasırlı bina tespit edildiğini açıkladı.
Düzce'de saat 04.08'de, 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan deprem Tekirdağ'dan izmir'e kadar birçok ilde hissedildi.
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Deprem sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı. Çalışmalara ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
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Çalışmaların iki gün içinde tamamlanacağını söyleyen Kurum, "Gölyaka'da 5 binamız, 8 bağımsız bölümümüz ağır hasarlı. Cumayeri, Gümüşova ve merkezde 3 binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızda herhangi bir hasar söz konusu değil" dedi.
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