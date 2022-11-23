Bakan Kurum, ağır hasarlı bina sayısını açıkladı

Çalışmaların iki gün içinde tamamlanacağını söyleyen Kurum, "Gölyaka'da 5 binamız, 8 bağımsız bölümümüz ağır hasarlı. Cumayeri, Gümüşova ve merkezde 3 binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızda herhangi bir hasar söz konusu değil" dedi.