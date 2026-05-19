Bakan Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs'ta 81 İlden gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 81 ilden gelen sporcu ve gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'da yürüyen ve mozoleye çelenk sunan heyet, 19 Mayıs coşkusunu Ata'nın huzurunda yaşadı.
Kaynak: DHA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Başkent Ankara'da coşkuyla kutlanıyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu anlamlı gün dolayısıyla Türkiye'nin 81 ilinden gelen temsilci gençler ve milli sporcularla birlikte Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı.
Aslanlı Yol'dan Mozoleye Anlamlı Yürüyüş
Beraberindeki geniş gençlik heyetiyle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Bakan Bak, buraya çelenk bıraktı.
Çelenk sunumunun ardından Ulu Önder ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı büyük bir coşkuyla okundu.
