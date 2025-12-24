Bakan paylaştı! İşte Ankara'da düşen uçakta dakika dakika yaşananlar

. Lokal saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Mitiga (Trablus) Havalimanı için; HMJ185 çağrı adlı uçak standart usullere göre kalkışını gerçekleştirmiştir. Kalkışı müteakip Esenboğa Kuleden uygun ve olağan prosedürler doğrultusunda Hava Trafik Kontrol Merkezi’mizdeki 'Yaklaşma Kontrol Ünitesi' ile, akabinde 'Saha Kontrol Ünitesi'ne devredilmiştir. Bu doğrultuda ilgili uçuşun kademeli olarak talep ettiği irtifalara yükselmesine müsaade edilmiş;

· Lokal saat 20:25’te en son 34.000 feet irtifaya tırmanarak seyrine izin verilmiştir.

· Lokal saat 20:31’de söz konusu uçak yaklaşık 32.000 feet irtifadayken PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (uçuşta en riskli aciliyet kodu olan MAY DAY ikazının bir alt seviyesi) deklare etmiş, genel elektrik arızası olduğunu söylemiş ve Ankara’ya geri dönmek için radar vektörü (uçuş rotası) istemiştir.

· Lokal saat 20:32’de Hava Trafik Kontrolörü talimatıyla uçağa Esenboğa Havalimanına geri dönüş için uçuş başı ve alçalacağı seviye bildirilmiştir.

· Lokal saat 20:33’te uçaktaki pilot tarafından 7700 acil durum kodu (uçuşta en riskli aciliyet kodu) aktif edilmiştir. Hava Trafik Kontrolörü tarafından problemin tekrar teyidine müteakip radarda söz konusu uçağın irtifa bilgisi takip edilememeye başlamıştır.