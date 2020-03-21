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  3. 21 Mart 2020 11:25

Bakan Selçuk açıkladı: 2 milyon haneye biner lira destek

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın sosyal yardımlarından yararlanan 2 milyon haneye bin lira destek verileceğini söyledi.

Bakan Selçuk açıkladı: 2 milyon haneye biner lira destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı"nın detaylarını paylaştı.

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Bakan Selçuk açıkladı: 2 milyon haneye biner lira destek

Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000 TL nakdi destekten yararlanacak" dedi.

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Bakan Selçuk açıkladı: 2 milyon haneye biner lira destek

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin Mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.

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Bakan Selçuk açıkladı: 2 milyon haneye biner lira destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında söz konusu sosyal yardımın da aralarında olduğu 19 maddelik destek paketini açıklamıştı.

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