Bakan Şimşek 2024 yılı ekonomi karnesini tablolarla açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024 yılını değerlendirdi. Bakan Şimşek, ekonomide yeniden dengelenme gerçekleştiğini belirterek, “Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak. İstihdam 843 bin kişi arttı. İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek” ifadelerine yer verdi.