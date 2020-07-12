Bakan Soylu'nun acı günü

Dinç için Bafra Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile vatandaşlar katıldı.