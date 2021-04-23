Bakan Soylu'dan flaş ''Thodex'' açıklaması!
Kripto para borsası Thodex ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı. Şansın Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına da el konuldu" ifadelerini kullandı.
Bakan Süleyman Soylu, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer ile ilgili olarak, "Şahsın bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu" açıklamasını yaptı.
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Öte yandan Türkiye Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına çıktığı konuşuyor. İşte konuyla ilgili bugün yaşanan gelişmeler...
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.
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