Bakan tarih verdi! 150 yıllık rüya projede geri sayım

25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesine sahip olacak

Bakan Karaismailoğlu, "Tamamlandığında 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesi ve ülkemizin en büyük lojistik üstlerinden birisi olacak olan Filyos Limanında sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. Her konuda olduğu gibi limancılık sektörümüzü geliştirmek ve zamana uygun tesislere eriştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyadaki zenginlik merkezlerinde önemli değişmeler yaşanmaktadır. Yeni dönem bizim coğrafyamızın da içinde bulunduğu bölgelerin dönemi olacaktır. Anadolu, Kafkasya, Orta Asya ve hatta Çin batısına kadar olan bölge hem taşımacılık hem ticaret hem turizm bakımından çok daha önemli hale gelecektir. Bu nedenle biz Türkiye’yi en kısa sürede Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve kuzey Karadeniz ülkeler arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevirmeye çalışıyoruz. Onun için lojistik master planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz üç dört saatlik uçuş ile 1.6 milyar insanın yaşadığı coğrafyalar bulaşabilen muazzam bir konumdadır. Sadece İpek yolu üzerindeki doğu-batı zorunda değil, Kafkas ülkeleri ve Rusya’dan Afrika’ya uzanan kuzey-güney koridorlarında tam ortasında bulunuyor. Bu nedenle tüm ulaşım politikalarımız yatırımlarımız, uluslararası koridorlarda doğu-batı, kuzey-güney aksında yer alan Asya,Avrupa ve Rusya, Ortadoğu coğrafyasını kapsayacak şekildedir" şeklinde konuştu.