Bakan tarih verdi! 150 yıllık rüya projede geri sayım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın rüyası olan Filyos Projesi’nin liman inşaatını yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, yılsonu liman projesinin hayata geçeceği müjdesini verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak’a gelerek Filyos beldesinde Filyos Liman İnşaatı’nı yerinde inceledi. İlk olarak liman şantiyesinde il protokolü ile çalışmalar hakkında brifing alan Bakan Karaismailoğlu, ardından da boru fabrikasında incelemelerde bulundu. Tekne ile limana açılan Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler denize boru indirme programına katıldı. Karaismailoğlu’nun telsiz ile verdiği talimatla birlikte borular deniz yüzeyine indirildi ve çakma işlemi gerçekleştirildi.
Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Türkiyemiz bu gün dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olarak ulaştırma faaliyetleri açısından ve bizleri gururlandıran benzersiz bir rekabet gücüne sahiptir. Ülkemizi ve vatandaşlarımızı kara, hava, demir ve deniz yollarımızı haberleşme alt yapımızla büyüklüğümüze ve hedeflerimize yaraşır olanakları eriştirdik. Ülkemizin dört bir yanında yürüyen projelerimizde hem ülke sınırları içinde çok mutlu bir ulaşım sistemi oluşturduk hem de bölgemizde ve dünyada tüm ulaşım ağları ile bağlantılarımızı sağladık" dedi.
25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesine sahip olacak
Bakan Karaismailoğlu, "Tamamlandığında 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesi ve ülkemizin en büyük lojistik üstlerinden birisi olacak olan Filyos Limanında sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. Her konuda olduğu gibi limancılık sektörümüzü geliştirmek ve zamana uygun tesislere eriştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyadaki zenginlik merkezlerinde önemli değişmeler yaşanmaktadır. Yeni dönem bizim coğrafyamızın da içinde bulunduğu bölgelerin dönemi olacaktır. Anadolu, Kafkasya, Orta Asya ve hatta Çin batısına kadar olan bölge hem taşımacılık hem ticaret hem turizm bakımından çok daha önemli hale gelecektir. Bu nedenle biz Türkiye’yi en kısa sürede Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve kuzey Karadeniz ülkeler arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevirmeye çalışıyoruz. Onun için lojistik master planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz üç dört saatlik uçuş ile 1.6 milyar insanın yaşadığı coğrafyalar bulaşabilen muazzam bir konumdadır. Sadece İpek yolu üzerindeki doğu-batı zorunda değil, Kafkas ülkeleri ve Rusya’dan Afrika’ya uzanan kuzey-güney koridorlarında tam ortasında bulunuyor. Bu nedenle tüm ulaşım politikalarımız yatırımlarımız, uluslararası koridorlarda doğu-batı, kuzey-güney aksında yer alan Asya,Avrupa ve Rusya, Ortadoğu coğrafyasını kapsayacak şekildedir" şeklinde konuştu.
"2023 yılında 228 milyar, 2053 yılında ise 987 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz"
Bakan Karaismailoğlu; 2023 ve 2053 ihracat hedeflerini de şöyle açıkladı:
"Küresel lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması için her alanda çok yönlü yatırımlar yapıyoruz. Türkiye olarak 2023 yılında 228 milyar, 2053 yılında ise 987 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca ulaştırma yatırımları sayesinde ülkemiz üzerinden gerçekleştirilen transit geçişten 2023 yılında 5 milyar dolar, 2053 yılında ise 214 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız, yapmaya devam edeceğimizi ulaştırma yatırımları ile bu hedefleri yakalayacağımıza inanıyorum."