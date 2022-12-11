Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi: Muhalefete olay gönderme

"Muhalefeti dinleyip Togg ile geldim"

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bana laf attılar. Dediler ki; madem Togg var niye onunla gelmedin. Ben de muhalefeti dinliyorum, onların tavsiyesine uygun bir şekilde Togg'u buraya getirdik. Gün boyunca burada olacak. Milletvekillerimiz gelip görebilecek.