Bakan Yerlikaya açıkladı: ''Gereği Yapıldı'' aplikasyonu geliyor!

'SÜRÜCÜ KURSLARI ELDEN GEÇİRİLMELİ'

Bakan Yerlikaya, Milli Eğitim'in yönetiminde ve riyasetinde sürücü kursları olduğuna işaret ederek, "Bana göre orası da tamamen elden geçirilmeli. Bir nimet kolay verildiği zaman o nimetin mutlaka komplikasyonları oluyor. 'A' ülkesi ile 'B' ülkesindeki ehliyet alımına bakın; nasıl alınıyor. Toplumsal bir mesele bu. Siz ehliyeti 18 yaşında aldınız, bir kere işlem yapılmadı, kurallara uyuyorsunuz. Ama bu sizin trafik güvenliğiniz için yeterli değil. Başkaları da kurallara uyarsa sizin güvenliğiniz sağlanır. Toplum diyor ki; '2024 yılında cinayet, 2023’e göre yüzde 11,8 düştü, 2 binin altında. Onun 3,5 katı şu anda ölen var trafikte" diye konuştu.