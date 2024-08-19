Bakan Yumaklı açıkladı: İşte orman yangınlarında son durum
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken, Manisa, Uşak, Aydın ve Muğla'nın Ula ile Yatağan ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı.
Türkiye'nin yüreğini dağlayan orman yangınlarında ikinci haftaya girildi. Perşembe gününden bu yana 247 yangın çıktı. Orman yangınlarıyla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı.
Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.
MUĞLA ULA VE YATAĞAN'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Bakan Yumaklı, Aydın Bozdoğan'daki yangının kontrol altına alındığını, İzmir Menderes'teki yangının da kısmen kontrol altında olduğunu açıkladı. Yumaklı, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınların ise kontrol altına alındığını belirtti.
AFAD BAŞKANI MEMİŞ: 3 İLDE 142 YAPI ETKİLENDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, 15 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarında ilk tespitlere göre İzmir, Manisa ve Aydın'da toplam 142 yapının etkilendiğini söyledi. İzmir Karşıyaka Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Memiş, 15 Ağustos'tan itibaren yoğun olarak İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Karabük ve Bolu'da etkili olan büyük ölçekli orman yangınlarının yaşandığını ifade etti.