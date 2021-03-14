Bakanı Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski ve yeni milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda seveni katıldı.