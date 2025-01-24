Bakanlık ''Boğulma riski var'' diyerek açıkladı: 5 ürünün satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, güvensiz olduğu tespit edilen 5 ürünün daha piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
'Güvensiz ürünler' listesinde yer alan çocuk kol saati, zıplama topu ve mutfak oyun setinde ölümcül risk bulunduğu belirlendi.
DEKORATİF ÜZÜM
Markasız olduğu belirtilen dekoratif yeşil üzüm ürününün küçük çocuklar için boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.
DEKORATİF HAMBURGER
Yiyecek taklidi ürünler kategorisinde hamburger ürünü de boğulma riski taşıdığı için piyasaya arzı yasaklandı.
ÇOCUK SAATİ
"Sasta" marka çocuk saatlerinin yüksek miktarda kurşun içermesi nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar veren bakanlık, 2 çocuk ürünüyle ilgili de yasak kararı aldı. Yapılan açıklamada "Kol saati kordonunda tespit edilen toplam kurşun (Pb) içeriğinin limit değerden yüksek olması" gerekçe gösterildi.