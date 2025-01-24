Bakanlık ''Boğulma riski var'' diyerek açıkladı: 5 ürünün satışı yasaklandı

ÇOCUK SAATİ

"Sasta" marka çocuk saatlerinin yüksek miktarda kurşun içermesi nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar veren bakanlık, 2 çocuk ürünüyle ilgili de yasak kararı aldı. Yapılan açıklamada "Kol saati kordonunda tespit edilen toplam kurşun (Pb) içeriğinin limit değerden yüksek olması" gerekçe gösterildi.