Bakanlık bu okul üniformasının satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yüksek miktarda kurşun içeren bir okul üniformasının piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildiğini duyurdu. İşte Ticaret Bakanlığı'nın Mart ayı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ifşa ettiği o ürünler...
Haber3com // Ticaret Bakanlığı piyasadaki sağlığı tehdit eden güvensiz ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Şubat ayında onlarca ürünü "Güvensiz Ürün Listesi"ne alan Bakanlık Mart ayının "güvensiz ürünlerini" de açıkladı.
Ticaret Bakanlığı'nın piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan incelemeler sonucunda üç farklı oyuncak ürününün sağlığa zararlı olduğu tespit edildi. Bakanlık, bu oyuncakların kullanımının çocuklar için risk taşıdığını belirterek piyasadan toplatılmasına ve satışlarının yasaklanmasına karar verdi.
İşte Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne Mart ayında giren ürünler...
Suda Büyüyen Oyuncak
(Barkod No: 6904308981983, Parti/Seri/Lot No: Erd-15)
Ts En 71-1 (Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler) Standardının 4.6 Incı Maddesi Kapsamında Teste Tabi Tutulduğunda 24 Saat Sonunda Tüm Yönlerde %50'Den Fazla Büyüme Olduğu Tespit Edilmiş Olup Kalır Sonuç Alması Nedeniyle Ürünün; Çocuk Tarafından Yutulması Halinde, Sindirim Sisteminde Genişlemeye Devam Edeceğinden Dolayı, Çocuk Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Oluşturmaktadır.
Boncuk Atan Tabanca
İtem No: M777 Barkod No:6971155567776
Fitalat Testinden(Sonuç:34719 Ppm -Limit 1000 Ppm) "Kalır" Sonuç Alması Nedeniyle Kimyasal Risk, Ts En 71-1 Standardının Kısım 4- Genel Gereklilikler Madde 4.17.3.1 Enerji Limitler, Madde 4.17.3.5 Temsili Mermiler Testinden (Merminin Kinetik Enerjisi 0,22J, Birim Alan Enerjisi 22000J/M2 Olarak Hesaplanmıtır.) Kısım 6 – Ambalajlama (Ortalama Kalınlık: 0,028Mm -İstenilen 0,038Mm Ve Üzeri) "Kalır" Sonuç Alması Nedeniyle Yaralanma Ve Boğulma Riski Taşımaktadır
Boncuk Atan Tabanca
Kod:M-004(Barkod: 8699809018082
Oyuncak Güvenliği-Bölüm 1: Fiziksel Ve Mekanik Özellikler (Ts En 71-1:2014+A1:2018) Kısım 4-Genel Gereklilikler Madde 4.17 Fırlatılan Cisimler Madde 4.17.3.5 ‘Temsili Mermiler’ Testinden (Merminin Kinetik Enerjisi 0,17 J, Birim Alan Enerjisi 18888,9 J/M2 Olarak Hesaplanmıştır.) “Kalır” Sonuç Alması Nedeniyle Yaralanma Riski Taşmaktadır.