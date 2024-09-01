Bakanlık harekete geçti: İzmir'de kirliliğin nedeni araştırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi’nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alınmıştı. Ayrıca, Bakanlığın Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı ile merkez ekipleri bölgeye gönderilmiş,