Bakanlık hileli, taklit ve tağşiş yapılmış ürünleri işte bu laboratuvarda inceliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın günlük olarak paylaştığı taklit ve tağşiş ürünler listesindeki ürünlerin incelendiği laboratuvarın kapıları ilk kez açıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan taklit ve tağşiş ürünler arasında önemli bir yer tutan bal ve zeytinyağının taklit veya tağşiş olup olmadığının anlaşılması en zor ürünler arasında yer aldığı açıklandı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Duru, MSKÜ Gıda Analiz Laboratuvarının Türkiye'de önemli analiz laboratuvarlarından birisi olduğunu belirtirken, Bakanlık tarafından açıklanan taklit ve tağşişli ürünlerin bazılarının analizlerinin Muğla'da yapıldığını belirtti.
Gıda Analiz laboratuvarına Türkiye'nin dört bir köşesinden bal ve zeytinyağı geldiğini belirten MSKÜ Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Duru, vatandaşların güvenilir bal tüketimi konusunda dikkat etmesi gereken önemli başlıkları açıkladı. Prof. Dr. Duru, “Bal ve zeytinyağı yapısı gereği taklit ve tağşişin belirlenmesinde oldukça zor bir üründür. Birçok gıdada taklit, tağşiş olabilir, ancak bunların belirlenmesi bazılarında oldukça kolay ve net bir metot varken, bal ve zeytinyağında bunu belirlemek gerçekten ciddi analizler gerektiriyor, donanımlı laboratuvarlar gerektiriyor. Bizim Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi laboratuvarı da bunlardan birisi”
Tüketicilerin herhangi bir marketten bal alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayan Prof. Dr. Duru, “Bir vatandaş bal alırken bir markete gittiğinde birkaç kritere bakabilir. Birisi balın üzerindeki etiketin firma güvenliği, bu etiket öncesi veya bu bal için yaptırdığı analizleri üzerinde belirtip belirtmediği veya bununla ilgili 'Türk Gıda Kodeksine uygun olarak paketlenmiştir' diye yazıyorsa. Ama burada analizlere vurgu yapılıp yapılmadığı ve her şeyden önemlisi şu anda piyasada olması gereken maddi ederinin altında mı, yoksa o düzeyde satılıp satılmadığı. Mesela, 200 liraya mal edilen bir kilogram bal eğer marketlerde 100 lirayla satılıyorsa bu gerçekten düşündürücüdür. Maliyetinin altında satılan ürünlere tüketicinin dikkatle bakması gerekiyor” dedi.