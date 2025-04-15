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Bakanlık kara listeyi güncelledi: Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit eden bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık kara listeyi güncelledi: Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. 

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Bakanlık kara listeyi güncelledi: Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı - Resim: 2

Denetimler sonucu, Çin menşeli “Mao Mao Yu” markasına ait “Popsicle Highlighter” ibareli, dondurma şeklindeki altılı fosforlu kalemin hem kimyasal içeriği hem de fiziksel yapısıyla sağlık açısından risk taşıdığı belirlendi.

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Bakanlık kara listeyi güncelledi: Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı - Resim: 3

Ürünün, çocuklarda yaralanmaya yol açabilecek nitelikte olduğu tespit edilirken, Bakanlık hem satışını yasakladı hem de toplatılmasına karar verdi.

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