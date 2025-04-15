Bakanlık kara listeyi güncelledi: Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit eden bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
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Denetimler sonucu, Çin menşeli “Mao Mao Yu” markasına ait “Popsicle Highlighter” ibareli, dondurma şeklindeki altılı fosforlu kalemin hem kimyasal içeriği hem de fiziksel yapısıyla sağlık açısından risk taşıdığı belirlendi.
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Ürünün, çocuklarda yaralanmaya yol açabilecek nitelikte olduğu tespit edilirken, Bakanlık hem satışını yasakladı hem de toplatılmasına karar verdi.
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