O ürünler toplatılıyor !

Habertürk Gazetesi'nden Deniz çiçek'in haberine göre, Bu ürünlerin büyük bölümünde elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunuyor. Bakanlık, söz konusu ürünlere (marka ve modelini açıkladığı) sahip olan vatandaşlardan üreticilerine başvurmalarını istedi. Bakanlık, güvensiz bulunan ürünlerin, üreticilerin tüm ürünlerini kapsamadığına da dikkat çekti.