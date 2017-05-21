O ürünler toplatılıyor !
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı evde kullanılan tehlikeli maddeleri toplatma kararı aldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı evde bulunan tehlikeleri maddeleri toplatma kararı aldı. Ocaklar, mangallar, fırınlar, şarj cihazları ve gece lambalarının da içinde yer aldığı 64 farklı ürün, evlerde tehlikeli bulundu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, evlerde kullanılan 64 farklı ürün için toplatma kararı verdi. Toplatma kararı verilen ürünler arasında ocaklar, su ısıtıcıları, fırınlar, prizler, şarj cihazları, gece lambaları, elektrikli battaniyeler ve mangallar bulunuyor.
Habertürk Gazetesi'nden Deniz çiçek'in haberine göre, Bu ürünlerin büyük bölümünde elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski bulunuyor. Bakanlık, söz konusu ürünlere (marka ve modelini açıkladığı) sahip olan vatandaşlardan üreticilerine başvurmalarını istedi. Bakanlık, güvensiz bulunan ürünlerin, üreticilerin tüm ürünlerini kapsamadığına da dikkat çekti.