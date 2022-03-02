Bakanlık paylaştı: Molotof kokteyli nasıl yapılır, tankların zayıf noktaları neresi?
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 7. gününde çatışmalar şiddetli şekilde devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından molotof kokteyli rehberi paylaştı. Ayrıca tankların zayıf noktaları gösterildi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yedinci gününde başkent Kiev ve Harkov olmak üzere birçok bölgede şiddetli çatışmalar devam ediyor.
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Ayrıca kilometrelerce uzunluktaki Rus ordusu Ukrayna'ya sert bir darbe vurmak için Kiev'in kapısına dayandı.
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Ukraynalılar askerleriyle birlikte çatışmalara katılıyor. Sosyal medyaya düşen görüntülerde bazı Ukraynalıların, Rus tanklarına molotof kokteyli attığı görülüyor.
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Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Twitter'dan ilginç bir rehber paylaştı. Bakanlık vatandaşlara molotof kokteyli tarifi verdi.
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