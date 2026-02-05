Bakanlıktan 10 il için kritik uyarı: Kuvvetli sağanak, fırtına ve yoğun kar bekleniyor
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı beklenen 10 il için uyarıda bulundu. Antalya, Burdur ve Isparta'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı, 10 il için kuvvetli sağanak, kar ve fırtına uyarısında bulundu. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Antalya, Burdur ve Isparta'nın yüksek rakımlı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görüleceği bildirildi.
Ege kıyılarında rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında aksamalar ve kıyı kesimlerde hortum oluşma riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"5 Şubat 2026 Perşembe günü; İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimleri, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.