Bakanlıktan 10 il için kritik uyarı: Kuvvetli sağanak, fırtına ve yoğun kar bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, 10 il için kuvvetli sağanak, kar ve fırtına uyarısında bulundu. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Antalya, Burdur ve Isparta'nın yüksek rakımlı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görüleceği bildirildi.