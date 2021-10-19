Bakanlık'tan Fikirtepe için ''yeni bir duruma doğru gidiyoruz'' açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Fikirtepe'de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında altyapı adına yetersizlik gösteren Fikirtepe'de yarım bırakılan inşaatların tamamlanması, alanın yetersiz olan fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi, çarpık ve düzensiz yapılaşmanın düzeltilmesi adına çalışmalar sürdürüldü. Alanda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fikirtepe'de yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Gürgen, "Bundan iki sene önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gündeme gelmesiyle beraber Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak da Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey'de görevlendirildi.
Kendisi bu konuyla özel olarak ilgilendi ve arkasında bir mevzuat değişikliği yapıldı. Hem sözleşmelerin feshedilmesiyle ilgili işini yapmayan müteahhitlerin sözleşmelerinin feshedilmesiyle ilgili hem de bakanlığın bazı alanlarda müdahale edip müteahhitlerin yerine projeleri teslim edip, hak sahiplerine vermesiyle ilgili olarak.
Şimdi işte onun örneklerinden bir tanesinde Fikirtepe'de beraberce yaşıyoruz. Fikirtepe'de yaklaşık yedi ay öncesinden yine sahada yapılan toplantılarda hak sahipleri ve müteahhitlerin bulunduğu toplantıda Sayın Bakanımız bütün tarafları dinledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarını alarak Fikirtepe'deki projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bizim yürüteceğimizin deklarasyonunu yaptı.