Bakanlıktan yeni koronavirüs genelgesi

AVM VE PAZARLARA TABELA ASILACAK

“Ziyaret ve toplanmaların önlenmesine yönelik mesajlar medya ve sosyal medya kanalları kullanılarak, camilerde hutbeler yoluyla, muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla anlatılacak. Kamusal alanların girişinde (Banka, PTT, market, pasaj, işhanı, AVM ve pazar gibi) içeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısını gösteren tabela asılacak.