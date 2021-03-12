Bakanlıktan yeni koronavirüs genelgesi
Koronavirüsten sonra şimdi de mutasyon seferberliği başladı. Sağlık Bakanlığı, 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırdı. Bütün illeri uyaran bakanlık, alınması gereken önlemleri bir bir anlattı.
Sağlık Bakanlığı, 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırdı, yeni Covid-19 tedbirlerini bir genelgeyle açıkladı.
Hürriyet'te yer alan habere göre genelgenin ayrıntıları şöyle:
AVM VE PAZARLARA TABELA ASILACAK
“Ziyaret ve toplanmaların önlenmesine yönelik mesajlar medya ve sosyal medya kanalları kullanılarak, camilerde hutbeler yoluyla, muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla anlatılacak. Kamusal alanların girişinde (Banka, PTT, market, pasaj, işhanı, AVM ve pazar gibi) içeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısını gösteren tabela asılacak.
MAHALLELERE DENETİM
Tüm kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu olarak bulunulan alanlara girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Tüm kamu ve özel hastaneler pandemi hazırlık planlarını yeniden değerlendirecek. Okullar denetlenecek.