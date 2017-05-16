Bakımsız köyün yeni halini gören gözlerine inanamadı
Endonezya'nın Kampung Pelangi isimli köyü şimdilerde turist akınına uğruyor.
Sebebi ise yaşadığı büyük değişim. Düzensiz ve plansız gecekonduların bulunduğu köydeki 232 konut gökkuşağı renklerine büründü.
54 yaşındaki ortaokul müdürü Slamet Widodo tarafından başlatılan proje için 22 bin dolar harcandı. Köydeki neredeyse tüm evler rengarenk boyandı.
Sokakların duvarlarına yaratıcı resimlerin çizildiği köy uzaktan bakıldığında bir masal köyünü andırıyor.