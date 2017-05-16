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  3. 16 Mayıs 2017 10:30

Bakımsız köyün yeni halini gören gözlerine inanamadı

Endonezya'nın Kampung Pelangi isimli köyü şimdilerde turist akınına uğruyor.

Bakımsız köyün yeni halini gören gözlerine inanamadı

Sebebi ise yaşadığı büyük değişim. Düzensiz ve plansız gecekonduların bulunduğu köydeki 232 konut gökkuşağı renklerine büründü.

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Bakımsız köyün yeni halini gören gözlerine inanamadı

54 yaşındaki ortaokul müdürü Slamet Widodo tarafından başlatılan proje için 22 bin dolar harcandı. Köydeki neredeyse tüm evler rengarenk boyandı.

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Bakımsız köyün yeni halini gören gözlerine inanamadı

Sokakların duvarlarına yaratıcı resimlerin çizildiği köy uzaktan bakıldığında bir masal köyünü andırıyor.

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Bakımsız köyün yeni halini gören gözlerine inanamadı

Durum böyle olunce köye turistler akın etti. Köy şu anda Endonezya'nın en popüler noktlaarından biri haline gelmiş durumda.

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