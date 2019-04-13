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  3. 13 Nisan 2019 18:10

Bakın dünya Türkiye'yi nasıl biliyor?

Information Is Beautiful sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları belirtti. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı... .

Bakın dünya Türkiye'yi nasıl biliyor?

Information is beautiful sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları belirtti. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı...

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Bakın dünya Türkiye'yi nasıl biliyor?

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: İSTENMEYEN REKLAM İÇERİKLİ MAİLLER

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Bakın dünya Türkiye'yi nasıl biliyor?

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ: KOBALT

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Bakın dünya Türkiye'yi nasıl biliyor?

ERİTRE DEVLETİ: ÇOCUK İŞÇİLER

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