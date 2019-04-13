Bakın dünya Türkiye'yi nasıl biliyor?
Information Is Beautiful sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları belirtti. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı... .
Information is beautiful sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları belirtti. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı...