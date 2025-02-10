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Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde zam krizi: Ayinler askıya alındı

Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde ayinler muganni denilen okuyucuya zam yapılmadığı gerekçe gösterilerek süresiz askıya alındı.

Kaynak: DHA
Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde zam krizi: Ayinler askıya alındı - Resim: 1

İstanbul'daki Bakırköy Aya Yorgi Kilisesi’nde ayinler, 7 Şubat'ta Derkon Metropoliti Apostol Danilidis tarafından yapılan açıklama ile askıya alındı. 

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Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde zam krizi: Ayinler askıya alındı - Resim: 2

Mesajlaşma grubundan kilise görevlilerine yapılan açıklamada okuyucunun ücretini ödemeyi reddetmesi nedeniyle ayinlerin durdurulduğu belirtildi. 

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Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde zam krizi: Ayinler askıya alındı - Resim: 3

İddialara göre, okuyucuya aylık 71 bin 750 TL olarak yapılan ödemeye 10 bin TL zam talep edildi. Talebin kabul görmemesi ile birlikte ayinler durduruldu. 

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Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde zam krizi: Ayinler askıya alındı - Resim: 4

Bunun ardından açıklama tarihini takip eden pazar günü de ayin gerçekleştirilmedi. 

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