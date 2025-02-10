Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde zam krizi: Ayinler askıya alındı
Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde ayinler muganni denilen okuyucuya zam yapılmadığı gerekçe gösterilerek süresiz askıya alındı.
Kaynak: DHA
İstanbul'daki Bakırköy Aya Yorgi Kilisesi’nde ayinler, 7 Şubat'ta Derkon Metropoliti Apostol Danilidis tarafından yapılan açıklama ile askıya alındı.
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Mesajlaşma grubundan kilise görevlilerine yapılan açıklamada okuyucunun ücretini ödemeyi reddetmesi nedeniyle ayinlerin durdurulduğu belirtildi.
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İddialara göre, okuyucuya aylık 71 bin 750 TL olarak yapılan ödemeye 10 bin TL zam talep edildi. Talebin kabul görmemesi ile birlikte ayinler durduruldu.
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Bunun ardından açıklama tarihini takip eden pazar günü de ayin gerçekleştirilmedi.
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