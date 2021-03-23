Balık fiyatlarına ''müsilaj'' zammı
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan müsilaj nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca, balık fiyatlarına zam geldi.
Türkiye genelinde gırgır ve trol balıkçılığı yapanlar için av yasağı, 15 Nisan itibariyle başlıyor. Av sezonun bitmesine sayılı günler kala Marmara Denizi’nin bir bölümü ile Çanakkale Boğazı'nda etkili olan beyaz köpüksü ve yapışkan bir madde olan müsilaj, balıkçıların kabusu oldu.
Teknelerin, motor aksamına verdiği zararın yanında denize bırakılan ağlara da yapışıp, gözleri tıkayan müsilaj avlanmayı engelliyor.
Müsilaj, Çanakkale’de avlanan balık sayısını azaltırken balıkhanelerdeki tezgahlardada fiyatların artmasına neden oldu.
Çanakkale Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, müsilajın biyolojik, kimyasal ve fiziksel şartlar uygun olduğunda orta çıktığını belirtti. Son zamanlardaki iklimsel koşulların müsilajda etkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Büyükateş, şunları söyledi: