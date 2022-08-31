Balık severlere güzel haber! Yasak bu gece kalkıyor
Ülke genelinde denizlerde av yasağı 1 Eylül itibariyle kalkacak. Bu gece denize açılacak balıkçılar ''Vira Bismillah'' diyerek palamut avına başlayacak.
Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan’da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibariyle sona eriyor.
1 Eylül’de denize açılacak olan tekneler 4,5 ayın ardından son hazırlıklarını tamamlayarak denize açılmak için beklemeye başlarken yeni sezondan umutlu olduklarını söylediler.
Geçen sezonun çok iç açıcı olmadığını söyleyen balıkçıların bu sezon palamuttan beklentisi yüksek.
"VATANDAŞIMIZ UCUZ BALIK YİYECEK"
Zonguldak tarafında balık yoğunluğunun fazla olduğunu söyleyen balıkçı Resul Yılmaz, “Denize çıkmadan net bir şey söylemek doğru değil. Balık nereye giderse biz de peşinde olacağız. Teknemizde 40 kadar insan çalışıyor inşallah 31 Ağustos gecesi denize açılacağız. Vatandaşımız da ucuz balık yiyecek inşallah, yalnız masraflarımız biraz daha yüksek” dedi.