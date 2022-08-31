Balık severlere güzel haber! Yasak bu gece kalkıyor

"VATANDAŞIMIZ UCUZ BALIK YİYECEK"

Zonguldak tarafında balık yoğunluğunun fazla olduğunu söyleyen balıkçı Resul Yılmaz, “Denize çıkmadan net bir şey söylemek doğru değil. Balık nereye giderse biz de peşinde olacağız. Teknemizde 40 kadar insan çalışıyor inşallah 31 Ağustos gecesi denize açılacağız. Vatandaşımız da ucuz balık yiyecek inşallah, yalnız masraflarımız biraz daha yüksek” dedi.