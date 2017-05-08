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  3. 08 Mayıs 2017 09:51

Balık tutmak için böyle teknik gördünüz mü ?

Balık tutmak için böyle teknik gördünüz mü ?

Plastik şişelerden küçük balıkları avlamak için tuzak yapmanız mümkün. İşte aşamaları...

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Balık tutmak için böyle teknik gördünüz mü ?

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Balık tutmak için böyle teknik gördünüz mü ?

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Balık tutmak için böyle teknik gördünüz mü ?

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