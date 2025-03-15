Balıkçılar pes etti! Av sezonu ''zorunlu'' olarak erken kapandı

'MARMARA DENİZİ ÖLÜYOR'

Karabiber, "Marmara Denizi'nde müsilajın 5 yıl veya 3 yıl üst üste olduğunu düşünün. Felaketin boyutlarını, ne kadar uçuk bir rakamlara ulaşacağını kimse tahmin edebiliyor mu? Marmara Denizi'nde sucul yaşam biter. Marmara'nın çevresinde hiçbir tane turizm sektörü, sanayi kuruluşu kalmaz. Marmara çöl olur. Adeta Marmara Denizi üzerinden yürüyerek geçilecek hale gelir. Müsilaj engellenebilir ama olduktan sonra müsilaj için yapılabilecek hiçbir şey yok. Bu açıdan, muhakkak akademisyenlerimizin ve Meclis'teki müsilaj komisyonunda yapılan çalışmaların acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Yoksa avcılığı geçtim, Akdeniz'de de avlanırız, Karadeniz'e de gideriz ama Marmara Denizi ölüyor, sucul yaşam bitiyor. Oksijen kalmadı. Çok daha büyük kötü sonuçlar doğacak. Her yıl artarak devam ediyor" dedi.(DHA)