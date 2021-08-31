Balıkçılar yeni av sezonu için denize açıldı

'Yılmazlar-5' isimli gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftçi, "Yeni av sezonu için hazırlıklarımızı yaptık. Bu gece de 'Vira bismillah' diyerek denize açılacağız. İstikamet Kuzey Ege ve ardından Marmara Denizi olacak. Bu yıl hamsi, çinekop, lüfer, sardalya ve istavrit göreceğiz. Bu yılki av sezonundan çok umutluyuz" diye konuştu.