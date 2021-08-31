Balıkçılar yeni av sezonu için denize açıldı
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, hazırlıklarını tamamlayarak, bu gece yarısı başlayacak av dönemi için törenle denize açıldı.
Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'nda bu gece yarısı başlayacak av sezonu öncesi düzenlenen törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Kemer Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çiftçi ile gırgır teknelerinin reisleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
'Yılmazlar-5' isimli gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftçi, "Yeni av sezonu için hazırlıklarımızı yaptık. Bu gece de 'Vira bismillah' diyerek denize açılacağız. İstikamet Kuzey Ege ve ardından Marmara Denizi olacak. Bu yıl hamsi, çinekop, lüfer, sardalya ve istavrit göreceğiz. Bu yılki av sezonundan çok umutluyuz" diye konuştu.
Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çiftçi ise yeni sezondan umutlu olduğunu belirterek "İnşallah, iyi bir av sezonu geçireceğimize inanıyoruz. Müsilaj nedeniyle biraz karamsarlığa düştük. Ancak Marmara Denizi'nde artık müsilaj kalmadı. İnşallah bu çok iyi bir sezon olacak" dedi.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ de şunları söyledi: "Çanakkale, Türkiye’de en uzun kıyı şeridine sahip olan ikinci il. 671 kilometrelik kıyı şeridine sahibiz. Balıkçılık anlamında potansiyeli yüksek ve önemli bir iliz.