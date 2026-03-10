Balıkçılar yumruk yumruğa birbirine girdi; sebebi pes dedirtti!
Bartın Amasra’da Büyük Liman mevkisinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Balıkçılar arasında ''selam vermeme'' meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bartın’ın turistik ilçesi Amasra'da, balıkçılar arasında kavga çıktı. Büyük Liman'da yaşanan olayda, balık tutmak için kıyıda bulunan bir vatandaş, yanındaki diğer balıkçıya selam verdi. Ancak selamına karşılık alamayınca ortam bir anda gerildi.
Sopalı kavga çıktı
"Neden selamımı almadın?" sorusuyla başlayan sözlü tartışma, tarafların öfkesine yenik düşmesiyle büyüdü. Diğer balıkçıların şaşkın bakışları arasında başlayan kavgada taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.
İhbar üzerine Büyük Liman'a sevk edilen polis ekipleri, kavgayı ayırdıktan sonra tarafların ifadelerine başvurdu. Birbirinden şikayetçi olan iki balıkçı, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.