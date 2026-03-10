Balıkçılar yumruk yumruğa birbirine girdi; sebebi pes dedirtti!

Bartın’ın turistik ilçesi Amasra'da, balıkçılar arasında kavga çıktı. Büyük Liman'da yaşanan olayda, balık tutmak için kıyıda bulunan bir vatandaş, yanındaki diğer balıkçıya selam verdi. Ancak selamına karşılık alamayınca ortam bir anda gerildi.