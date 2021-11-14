Balıkçıları isyan ettiren görüntüler: ''Her fırtına sonrası manzara bu''

'Kayıklarımızı dışarıya çıkartamıyoruz'Balıkçı barınağında kayıkhane sahibi Sefer Alan, şunları söyledi: “Her fırtına sonrası bu manzara oluşuyor. Dere ve denizlerden gelen çöpler sonrasında barınağın yüzeyi çöp doluyor. Pervaneleri poşetler sardığı için bu haldeyken kayıklarımızı dışarıya çıkartamıyoruz. Bu sıkıntıyı artık yaşamak istemiyoruz, önlem alınsın.”