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  3. 22 Ağustos 2019 14:33

Balıkçıların ağına bir tonluk ''dev'' takıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Balıkçıların ağına bir tonluk ''dev'' takıldı

Babakale köyü açıklarında avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin, denize bıraktığı ağlara camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

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Balıkçıların ağına bir tonluk ''dev'' takıldı

5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında olan köpek balığını tekneye çeken balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı.

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Balıkçıların ağına bir tonluk ''dev'' takıldı

Tekneyle Babakale Limanı’na getirilen dev köpek balığına, büyük ilgi gösterildi. Bazı kişiler, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Balıkçıların ağına bir tonluk ''dev'' takıldı

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