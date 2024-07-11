Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Akın Ayvalık’ın su sorununu tarihe gömecek ilk adımı attı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığı günden bu yana şehrin her yeri hakkında detaylı çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Ahmet Akın “Bu bölgenin ne sorunu olduğunu da en az sizin kadar biliyorum. Bir ricam var lütfen ikametlerinizi buraya aldırın. Çünkü burası yaz nüfusu çok artan bir yer. Buraya aldırdığınız zaman belediyenin kaynakları da artacak. O zaman hizmet yapmak çok daha kolay olacak. Bu benim sizden Balıkesir’in evladı olarak ricamdır. Bir an evvel Ayvalık’ın bu altyapı sorununu bitirmek zorundayız ve bitireceğiz. Yollarımızda sorun var ama önce; altyapı, kanalizasyon, derin deşarj ve arıtmayı bitireceğiz. Size söz veriyorum.” dedi.