Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Akın Ayvalık’ın su sorununu tarihe gömecek ilk adımı attı
Ayvalık’ın en büyük sıkıntıların biri olan su kesintisi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın çalışmalarıyla ile tarihe gömülecek. Bu konuda önemli bir adım olan ‘Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı’nın temelini atan Başkan Akın “Balıkesir'imizin altyapısını güçlendirmek için her türlü yatırımı yapmakta kararlıyız. Bugünkü içme suyu terfi hattı çalışmamız da bu sürecin önemli bir parçası.” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık’ın içme suyu sıkıntısını giderme konusunda önemli bir adım olan Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattının temelini attı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından gerçekleştirilecek terfi hattı yapım çalışmaları için ilk kazma vuruldu, ilk kaynak kesim işlemi yapıldı. Ekonomik ömrünü yitirmesi ve vatandaşların mülkiyetlerinde kalmaması sebebi ile sık sık arızalar meydana gelen hat, çalışmaların tamamlanmasıyla sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde hizmet verecek. Proje kapsamında 8 kilometrelik bir terfi hattı yenilenecek.
Başkan Ahmet Akın’ın önderliğinde şehre sağlıklı su temini ve güçlü bir altyapı kazandırmak için projeler üretmeye başladıklarını söyleyen BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk “Altınova’da bulunan 18 kuyumuzla Ayvalık ilçe merkezimize su iletiyoruz. Yeni imar planına uygun olarak hattımızı geçiriyoruz. 3 ay içerisinde bize yansıyan arıza sayısı 4 bine yakın. Bunların 3 bin 900’e yakınını hallettik. Bu hat yapıldıktan sonra daha da rahatlayacağız. Ayvalık boru hattının da deplasesi yapılıyor. Ayvalık kanalizasyon ve ileri biyolojik arıtma atık su arıtma tesisleri yapım işi. Kanalizasyon ile ilgili projelerimiz bitti ancak atık su arıtma projelerimiz devam ediyor. Çok büyük bir projemiz var. 475 km’lik bir içme suyu projesi. Madra Barajı’ndan içme suyu iletim hattı ve arıtma suyu yapım işi projemiz var. Bu anlamda DSİ ile görüşmeler devam ediyor. Yapım çalışmaları süreci biraz gürültülü ancak 2 ay süremiz kaldı.” dedi.
“Projelerin takipçisi olacaklarını ve bir an önce Ayvalık’a kazandırılması için de var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Bugüne kadar Ayvalık’ın su sorununun çözülmemiş olması da başlı başına bir konu ama diyorum ki 10 yıl AK Parti Balıkesir’i yönetti. Üstelik bakanlıklar da ellerindeydi. Mutlaka bir şeyler yaptılar ama 3 aylık vadede bir anda her şeyi beklemek çok büyük vicdansızlıktır diye düşünüyorum. Onun için biraz sabır gerekli. İnşallah, Ahmet Başkanımla kısa vadede Ayvalık’ın altyapı ve su sorununu çözeceğiz. Sizlerin de bu konuda inanmanızı ve biraz sabır göstermenizi rica ediyorum.” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığı günden bu yana şehrin her yeri hakkında detaylı çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Ahmet Akın “Bu bölgenin ne sorunu olduğunu da en az sizin kadar biliyorum. Bir ricam var lütfen ikametlerinizi buraya aldırın. Çünkü burası yaz nüfusu çok artan bir yer. Buraya aldırdığınız zaman belediyenin kaynakları da artacak. O zaman hizmet yapmak çok daha kolay olacak. Bu benim sizden Balıkesir’in evladı olarak ricamdır. Bir an evvel Ayvalık’ın bu altyapı sorununu bitirmek zorundayız ve bitireceğiz. Yollarımızda sorun var ama önce; altyapı, kanalizasyon, derin deşarj ve arıtmayı bitireceğiz. Size söz veriyorum.” dedi.