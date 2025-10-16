Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çevrimiçi platformlarını yeniliyor

E-TİCARET İLE ÜRÜNLERİ SATIN ALMAK DAHA DA KOLAY

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), https://bacem.balikesir.bel.tr/ web sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği kursları, başvuru koşullarını ve kayıt tarihleri gibi bilgileri vatandaşlarla buluşturuyor. Yenilenen yüzüyle kendi ürünlerini doğrudan pazara taşımayı kolaylaştıracak bir uygulamaya sahip https://bacemeticaret.balikesir.bel.tr/ web sitesi üzerinden ürünlerini satışa çıkartan BAÇEM, burada ürün çeşitlerini sergileyip satışa sunarken; tüketiciler ise tazeliği, yerel üretimi ve güvenilirliği ön planda tutan ürünlere pratik şekilde erişebiliyor. Ayrıca web sitesi aracılığıyla teslimat seçenekleri ve ödeme koşulları gibi ticari detaylar site üzerinden açıkça belirtilerek, kullanıcı dostu ara yüz ile alışveriş süreci şeffaf ve keyifli hale geliyor.