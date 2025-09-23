Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi 3 ayda 3 bin 943 olaya müdahale etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla Türkiye’nin en büyük dördüncü, bölgenin ise en güçlü filoları arasında yer alma hedefiyle her geçen gün güçlendirilen Balıkesir İtfaiyesi, rutin çalışmalarının yanı sıra acil durumlara karşı hızlı ve etkili müdahaleleriyle de göz dolduruyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 1 Haziran- 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 44 istasyonda 789 personel ve 178 araçla 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yaz sezonunda; 2 bin 439 yangın, bin 96 kurtarma, 230 trafik kazası, 176 suda arama kurtarma ve 2 su baskını olayına müdahale etti. 10 Ağustos’ta Sındırgı merkezli meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde yıkılan binaya bir dakika gibi kısa bir sürede intikal eden Balıkesir İtfaiyesi 5 vatandaşı enkazdan kısa zamanda başarıyla çıkardı. İtfaiye ekipleri, rutin çalışmaların yanı sıra doğal afetlerdeki hızlı ve etkin müdahaleleriyle de vatandaşların hayatına dokundu.