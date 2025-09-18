Balıkesir Büyükşehir, öğrenciler için Yakın Mutfakı hizmete açtı

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu söyleyen Akın, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Bütün ümidim gençliktedir!’ derken bunu net olarak ortaya koyuyor. Biz de asli görevlerimizden biri olan ihtiyaçları hafifletmek ve onlara elimizden gelen katkıyı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artık öğrencilerimiz, günün en güzel saatlerinde, yalnızca 50 TL karşılığında üç çeşit yemeğe ulaşacak. Çünkü aynı sofrada paylaşmak ve aynı ekmeği bölüşmek, en büyük dayanışmadır. Kasım 2024’ten bu yana 1 Kent Lokantası, 5 Yakın Mutfak ve 1 öğrenci lokantamızla 170 binden fazla hemşehrimize ulaştık. Bugün bu sayıya Bandırma’daki Öğrenci Lokantamız da eklendi. Daha yolun başındayız." diye konuştu.