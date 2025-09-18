Balıkesir Büyükşehir, öğrenciler için Yakın Mutfakı hizmete açtı
“Balıkesir’de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” ilkesiyle şehirde eğitim gören öğrencilerin her zaman yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal belediyecilik anlayışıyla benzersiz bir projeyi daha hayata geçirdi. Hizmete açılan Yakın Mutfak Öğrenci Lokantasında öğrenciler üç çeşit yemeğe sadece 50 TL karşılığında ulaşabilecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek!” şiarıyla öğrencileri, eğitim hayatlarında asla yalnız bırakmıyor. Beslenme paketi, kırtasiye yardımı, ulaşım destekleri gibi pek çok alanda öğrencilerin yanında olan Akın, Yakın Mutfak Öğrenci Lokantasını hizmete açtı. Açılış törenine katılan öğrencilere ilk servisi Başkan Akın, yaptı. İlk gün menüsünde orman kebabı, pilav, mercimek çorbası, höşmerim, ayran ve su yer aldı.
“İşini en iyi yapan vatanını sevendir!” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Yaptığımız her işte, attığımız her adımda asla ayrımcılığa yer yok. Herkesi kucaklıyor ve işimizi layıkıyla yapıyoruz. Bu, benim çok önem verdiğim bir konu. Bugün şehrimizde yaşayan gençlerimizin sofrasına bereket, yüreklerine umut katan bir adım atıyoruz. Bugün Yakın Mutfak Öğrenci Lokantamızı hizmete açıyoruz. Öğrenci olmak zor. Hayat şartları zor. Ekonomik koşullar ortada. Vatandaşımız ciddi manada ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanları olarak elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Hiçbir bahaneye sığınmadan çaba göstermeliyiz. Biz, elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.” diye konuştu.
Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu söyleyen Akın, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Bütün ümidim gençliktedir!’ derken bunu net olarak ortaya koyuyor. Biz de asli görevlerimizden biri olan ihtiyaçları hafifletmek ve onlara elimizden gelen katkıyı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artık öğrencilerimiz, günün en güzel saatlerinde, yalnızca 50 TL karşılığında üç çeşit yemeğe ulaşacak. Çünkü aynı sofrada paylaşmak ve aynı ekmeği bölüşmek, en büyük dayanışmadır. Kasım 2024’ten bu yana 1 Kent Lokantası, 5 Yakın Mutfak ve 1 öğrenci lokantamızla 170 binden fazla hemşehrimize ulaştık. Bugün bu sayıya Bandırma’daki Öğrenci Lokantamız da eklendi. Daha yolun başındayız." diye konuştu.
Kepsut, Dursunbey, Manyas ve Bigadiç’e yeni Kent Lokantası; Sütlüce’ye de yeni Yakın Mutfak açmak için çalışmaların tamamlandığını söyleyen Akın, "Bizim için mesele sadece yemek sunmak değil. Bizim için mesele eşitliği büyütmek, dayanışmayı çoğaltmak, öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna destek olmaktır. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”dedi.