Balıkesir ve İzmir'de fırtına yıktı geçti: Onlarca tekne battı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 30 tekne battı, 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi. İzmir'in Dikili ilçesinde de 25 teknenin ağır hasar gördüğü bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oldu.
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Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına Dikili'de, Vakıf Zeytinliği mevkiinde 15 kadar balıkçı teknesini batırdı.
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Bazı tekneler ise kayalara ve birbirlerine çarparak hasar gördü.
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Teknelerin sahipleri sabahın erken saatlerinden bölgeye gelerek, teknelerini kurtarmaya çalıştı.
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