Balıkesir Yakın Çözüm Ekipleri 20 ilçede çalmadık kapı bırakmıyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, vatandaşın sorunlarına çözüm bulak için hayata geçirdiği Yakın Çözüm Merkezi kapı kapı dolaşarak vatandaşın dertlerine deva oluyor. Balıkesir’in 20 ilçesini tek tek dolaşarak çalmadık kapı bırakmayan Yakın Çözüm Ekipleri, vatandaşlardan gelen öneri, görüş ve talepleri değerlendiriyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde halkın nabzını tutmak için hayata geçirilen Yakın Çözüm Merkezi 700 bine yakın çağrıya ve 200 bine yakın aramaya dönüş yaparak çözüm buldu.
İlçeleri tek tek gezen Yakın Çözüm Ekipleri 20 ilçede dolaşarak vatandaşların sorularına cevap arıyor.
SÖZ VERDİK YAPTIK
Başkan Ahmet Akın’ın sözünü verdiği Yakın Çözüm Merkezi göreve geldiği ilk andan itibaren hizmet vermeye devam ediyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yakın Çözüm Ekibi, 20 ilçe ve 1133 mahallede muhtarların, vatandaşların, yerel esnafın ihtiyaçlarının tespiti, taleplerinin alınması ve çözüm süreçlerinin takibi amacıyla yıl boyunca kesintisiz saha çalışmalarına devam etti.
