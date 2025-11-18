Balıkesir Yakın Çözüm Ekipleri 20 ilçede çalmadık kapı bırakmıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yakın Çözüm Ekibi, 20 ilçe ve 1133 mahallede muhtarların, vatandaşların, yerel esnafın ihtiyaçlarının tespiti, taleplerinin alınması ve çözüm süreçlerinin takibi amacıyla yıl boyunca kesintisiz saha çalışmalarına devam etti.