Balıkesir zabıtası görev başında: Okul yolunda güvenli geçiş
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmesini sağlamak amacıyla okul önlerinde denetim yaptı.
Yeni eğitim-öğretim başlamasıyla milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Okullarına yürüyerek gidip gelen öğrencilerin, özellikle karşıdan karşıya geçerken karşılaşabileceği risk faktörlerini ortadan kaldırmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan okulların önlerinde uygulamalarını sıklaştırdı.
Öğrencilerin, okullarına daha güvenli bir şekilde gidip gelmesi için okul önlerinde uygulama yapan zabıta ekipleri, trafiği aksatmadan karşıdan karşıya geçmeleri konusunda yardımcı oluyor.
Öğrenciler, karşıdan karşıya araçların durmadığını ve bundan kaynaklı tehlike atlattıklarını belirtirken BBB’si ekiplerine de teşekkür ediyor.
Çocuklarını sabah okula bırakan veliler ise BBB’nin bu uygulamasına destek verirken yapılan denetimlerin çocukların can güvenliği açısından da yararlı olduğunu söyledi.