Balıkesir'deki park ve bahçelere sosyal mesafe çemberi
Balıkesir'de, 1 Haziran'da yeniden vatandaşların kullanımına açılacak park ve bahçelerde, sosyal mesafe için çember çizim çalışması gerçekleştirildi.
1 Haziran’da geçilecek normalleşme süreciyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçeleri vatandaşların kullanımına hazırlamak için çalışmalara başladı.
Vatandaşları sosyal hayattan izole etmeden sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için hummalı bir şekilde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Yılmaz, "Şehir merkezinde Atatürk Parkı, Şehitler Parkı ile Avlu’da, Savaştepe-Havran-İvrindi ilçelerinde Millet Bahçelerinde, Bandırma’da Cumhuriyet Meydanı’nda ve Susurluk’ta Atatürk Parkı’nda bulunan yeşil alanlarda sosyal mesafe için çember çizim çalışması gerçekleştirdi.
3 metre çapında 3 metre aralıklarla çizilen çemberlerle halkın Covid-19 tedbirlerinin azaltıldığı normalleşme döneminde de sosyal mesafe kurallarını koruması amaçlanıyor. Parkların kapasitesine göre belirlenen çemberler ile yüksek hareketliliğin ve fazla ziyaretçi sayısının önüne geçilmesi hedefleniyor" dedi.