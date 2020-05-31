Balıkesir'deki park ve bahçelere sosyal mesafe çemberi

Vatandaşları sosyal hayattan izole etmeden sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için hummalı bir şekilde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Yılmaz, "Şehir merkezinde Atatürk Parkı, Şehitler Parkı ile Avlu’da, Savaştepe-Havran-İvrindi ilçelerinde Millet Bahçelerinde, Bandırma’da Cumhuriyet Meydanı’nda ve Susurluk’ta Atatürk Parkı’nda bulunan yeşil alanlarda sosyal mesafe için çember çizim çalışması gerçekleştirdi.