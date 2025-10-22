Balıkesir'de 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı dehşetin sır perdesi aralanıyor
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi de yaralayan cezaevi firarisi M.E.'nin çatışmada öldürülmesinin ardından araçta yapılan aramada 50'şer adetlik 2 kutu mermi bulunduğu öğrenildi. Saldırganın 3 kutu mermi aldığı, bunun 1 kutusunu kullandığı tespit edildi. M.E.'nin, arkadaşlık teklifini reddeden A.C. isimli kadının ağabeyi ve eski sevgilisini bilinçli olarak yaraladığı, diğer kişileri ise spontane vurduğu üzerinde durulduğu belirtildi.
Edremit'te 18 Ekim'de saat 23.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde 1 aracın önü kesilip gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş K.E.'nin tabancayla öldürüldüğünü, otomobilinin de gasbedildiğini tespit etti.
Şüpheli M.E., gasbettiği otomobille kaçarken yolda V.Ö.'yü de tabancayla boynundan yaralayıp uzaklaştı. E., Akçay Kavşağı'ndan Güre yönüne dönerken kırmızı ışıkta önünde duran araca ateş etti. Ardından Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden E., burada D.C. ve R.Ö.'yü tabancayla yaraladı.
Akçay Mahallesi yönüne giden E., burada da evin önündeki jeoloji mühendisi G.Ç.'yi tabancayla vurup öldürdü, M.N.'i ise yaraladı. M.E., daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de R.K.'yı yaraladı.
Polis ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polisle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları İ.G. sağ ayağından, Ü.I. ise karnından yaralandı, saldırgan E. ise vurularak öldürüldü. 2'si polis toplam 7 yaralı, çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.