Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem: İzmir'den Edirne'ye kadar hissedildi

Depremin ardından kısa bir açıklama yapan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "İlk tespitlere göre 10 binamız yıkıldı, 1 binada 6 kişi var 3 kişi kurtarıldı diğerleri için çalışma devam ediyor" dedi.