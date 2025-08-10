Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem: İzmir'den Edirne'ye kadar hissedildi
Son 1 haftadır peş peşe depremlerin yaşandığı Balıkesir Sındırgı'da bu sefer 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'den Edirne'ye kadar hissedilen depremde en az 10 binanın yıkıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu deprem, Tekirdağ, Eskişehir, İzmir'de de hissedildi.
Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, “2 vatandaşımızı enkaz altından çıkarmaya çalışıyoruz. İlçemizde 10 binada yıkım meydana geldi! Bazı bölgelerden haber alamıyoruz” açıklaması yaptı.
Yerin 11 km derinliğinde meydana gelen depremin ardından Balıkesir'de bir vatandaşın enkaz altından halkın çabalarıyla çıkarıldığı görüldü.
Depremin ardından kısa bir açıklama yapan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "İlk tespitlere göre 10 binamız yıkıldı, 1 binada 6 kişi var 3 kişi kurtarıldı diğerleri için çalışma devam ediyor" dedi.
