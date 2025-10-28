Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 5.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi’nde de hissedildi.