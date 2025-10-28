Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Marmara ve Ege bölgelerinde hissedildi. Balıkesir ve Manisa'nın 6 ilçesinde eğitime ara verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 5.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi’nde de hissedildi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 22.48’de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz" denildi. Depremin ardından hissedilen bölgelerde vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı. Vatandaşlar üzerlerine sardıkları battaniyelerle ısınmaya çalıştı.
ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR
Bu depremden sonra en büyüğü 4,4 olaran 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.
YIKILAN BİNALAR VAR
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 2’si Akhisar Caddesi, 1’i de Cumhuriyet Meydanı’nda toplam 3 bina yıkıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki yıkılan 2 katlı binanın altında 3 ayrı dükkan olduğu, üst katlarının depo olarak kullanıldığı belirtildi. Akhisar Caddesi’ndeki yıkılan 4’er katlı 2 binanın ise 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hasar gördükleri için boşaltılıp mühürlendiği ve yıkımlarının yapılmasının beklendiği öğrenildi.