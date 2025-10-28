Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron ile görüntülendi.
Kaynak: İHA/DHA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.
1 / 14
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, depremin etkisi gözler önüne serildi.
2 / 14
İlçe merkezine ve çevre illerde hissedilen depremde 3 bina tamamen yıkılırken, birçok bina da ağır hasar aldı.
3 / 14
4 / 14