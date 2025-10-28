Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.