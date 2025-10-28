  1. Anasayfa
  4. Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA/DHA
Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 1

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 2

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, depremin etkisi gözler önüne serildi. 

Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 3

İlçe merkezine ve çevre illerde hissedilen depremde 3 bina tamamen yıkılırken, birçok bina da ağır hasar aldı.

Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 4
