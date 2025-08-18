Balıkesir'de bitmek bilmeyen deprem fırtınası sonrası endişelendiren açıklama
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Edirne'den İzmir'e kadar hissedilen 1 kişinin öldüğü 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik devam ederken jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Balıkesir’deki artçı depremler için "Beklenenin çok üzerinde, olağan bir durumun dışında" ifadelerini kullandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Edirne'den İzmir'e kadar hissedilen 1 kişinin öldüğü 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor.
1 / 30
Deprem sonrası Balıkesir ve Manisa’da hasar tespit çalışmalarında iki kentte 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu açıklanmıştı.
2 / 30
Bölgede şu ana kadar yüzlerce artçı deprem oldu.
3 / 30
CNN Türk‘e konuk olan Pampal bunu ‘olağandışı’ olarak yorumladı:
“Bu depremler zaten yoğunlukla yaşanıyor. Ana şok 6,1’den itibaren yüzlercesini gördük. Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu.
4 / 30