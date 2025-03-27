Balıkesir'de Büyükşehir’den sorunsuz üst yapı için yoğun mesai

Şehrin tüm ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde çözüm üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sorunsuz bir altyapı için tüm ekipleri seferber ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından bu kapsamda Savaştepe ve Bigadiç’te yol yenileme, açma ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Bigadiç’in Çayüstü ve Değirmenli Mahallelerinde 4 bin 850 metre, Savaştepe Sanayi Bölgesi’nde 15 metre genişliğinde 800 metre uzunluğunda yol çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşların ulaşımda sıkıntılar yaşamaması için tam teçhizatla çalışmalarını sürdürüyor.